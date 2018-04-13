Закрывший свалку в Кучино активист взялся за Волоколамск

Гражданский активист-эколог Анатолий Баташев, который принимал участие в закрытии подмосковного мусорного полигона

в Кучино, объявил о запуске собственного сайта — ЭкоСила50.

«Общественное экологическое движение — формат гражданской инициативы, с помощью которой жители Московской области будут конструктивно решать экологические конфликты на территории района, аккумулировать вокруг себя экологических активистов, а также не допускать политизации ситуации», — так описана деятельность организации.

Среди опубликованных на сайте лозунгов есть призывы закрыть свалку в Волоколамске, наказать виновных и оштрафовать владельцев.

В июне 2017 года в ходе прямой линии жители Балашихи пожаловались президенту России Владимиру Путину на разросшуюся до жилых домов свалку — ТБО «Кучино». Он потребовал, чтобы губернатор Московской области лично разобрался с ситуацией. 23 июля по решению властей региона полигон был закрыт. Место, где ранее располагалась свалка, планируется использовать в рекреационных целях.

Жители подмосковного Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». В городе несколько недель шли акции протеста. Новая часть полигона «Ядрово» должна открыться 14 апреля. Она будет принимать по 600 тысяч тонн мусора в год. Старую карту накроют чистыми грунтами и полимерной пленкой, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву.

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