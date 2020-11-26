В России обяжут компании платить за ликвидацию экологического вреда

Владельцев промышленных предприятий обяжут возмещать ущерб за нанесенный окружающей среде вред. Правительство России завершает разработку соответствующего законопроекта. Об этом заявила курирующий экологию вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова публикует газета «Ведомости».

В случае принятия закона юридические лица, их учредители и индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.

«Мы исходили из необходимости закрыть лазейку для собственников предприятий, чтобы они не бросали такие промышленные площадки, на которых имеются накопленный вред окружающей среде», — пояснила вице-премьер в ходе совещании по поводу ликвидации вреда окружающей среде в городе Усолье-Сибирском. По ее словам, законопроект будет внесен в правительство до конца года.

Кроме того, в законопроекте предусматривается жесткий порядок исключения предприятий из государственного реестра опасных предприятий. Для этого потребуется заключения об отсутствии накопленного вреда окружающей среде в результате действия конкретного предприятия, выданное Росприроднадзором. Также промышленным предприятиям будет запрещено разделять до ликвидации вреда окружающей среде.

«Усольехимпром» — предприятие по производству хлора и других химических веществ, которое было признано банкротом в 2017 году. Вся производственная деятельность на промплощадке «Усольехимпрома», где находится крупный очаг ртутного загрязнения, была прекращена в 2010 году. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

Как сообщал в августе врио губернатора региона Игорь Кобзев, ликвидация очага экологического бедствия на площадке «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском, Иркутская область, пройдет за счет национального проекта «Экология». Ликвидацию загрязнения планируется провести до 2024 года, однако объем средств, который потребуется на проведение мероприятий, пока неизвестен и будет исчисляться «миллиардами».