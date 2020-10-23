Ликвидация экологического вреда в Усолье-Сибирском опередила график

Ликвидация накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском по поручению президента идет с опережением графика. Химические вещества аварийных емкостей перезатарены, завершен демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

«За два с половиной месяца мы сделали больше, чем за 10 лет с момента остановки работы предприятия. Химические вещества из 16 аварийных емкостей, каждая из которых объемом до 60 кубометров, перезатарены и больше не представляют угрозы населению и окружающей среде. Еще один из самых опасных объектов на территории — цех ртутного электролиза — уже демонтирован. Эти работы мы планировали завершить только к концу 2020 года», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что первоочередные меры по ликвидации вреда проходят с существенным опережением графика. «При этом работы осуществляются под строгим контролем Минобороны и МЧС с соблюдением необходимых мер безопасности и оперативным реагированием на любые нештатные ситуации. Никаких превышений опасных веществ в результате работы мы не видим. Это один из самых успешных примеров оперативной и совместной работы ведомств и ликвидатора», — заключила Виктория Абрамченко.

Кроме того, как сообщила вице-премьер, Минэкономразвития подготовлен и внесен в правительство проект постановления о предоставлении до 50 миллионов рублей Иркутской области на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» и пострадавших из-за накопленного вреда окружающей среде.

За счет этих средств будут компенсированы затраты предприятий на выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Помимо поддержки бизнеса также планируется проведение ремонта автомобильных дорог в Усолье-Сибирском для транспортного обеспечения промышленной площадки «Усольехимпром».

Работы подразделения «Росатома» — ФГУП «Федеральный экологический оператор» по демонтажу цеха ртутного электролиза проводятся в рамках реализации первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории промышленной площадки города Усолья-Сибирского.

Отмечается, что в ходе работы приведены в безопасное состояние 16 емкостей, представляющих наибольшую угрозу окружающей среде ввиду возможности утечек химических веществ. Вещества перезатарены в сертифицированные контейнеры и стальные бочки для химических продуктов. Кроме того, проводятся работы по снижению избыточного давления в двух скважинах рассолопромысла для обеспечения безопасности при выполнении последующих работ по их ликвидации. Уже завершено устройство траншеи для установки противофильтрационной завесы на площадке локализации подземной нефтяной линзы.

30 июля 2020 года президент России поставил задачу разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязнённых территорий в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

Состав межведомственной рабочей группы под своим руководством утвердила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском распоряжением правительства определено предприятие «Росатома» – ФГУП «Федеральный экологический оператор».