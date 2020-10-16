«Росатом» стал генеральным партнером «НеФорума блогеров»

В год 75-летия атомной промышленности госкорпорация «Росатом» стала генеральным партнером ежегодной конференции о блогинге и интернет-культуре «НеФорум блогеров». Конференция пройдет 17 октября 2020 года в Сочи в формате онлайн-шоу и будет транслироваться в группах проекта в социальных сетях (Вконтакте, YouTube, TikTok, Facebook, Одноклассники), а также в календаре событий 75-летия атомной промышленности, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Основная тема НеФорума — «Под прицелом будущего», которая как нельзя лучше соответствует главной задаче отечественной атомной отрасли в целом — достойно отвечать на стоящие перед ней вызовы, опережая время, развивая технологии, которые будут определять судьбы следующих поколений.

«Мы отвечаем за технологии и энергию будущего, а вы – за информационные потоки. Те идеи и мысли, которые есть у Росатома и других мировых технологических лидеров, сегодня важно доносить до онлайн-аудитории. Нам важно, чтобы наша миссия находила поддержку в блогерском сообществе, потому что сегодня именно вы формируете информационное будущее», — подчеркнул генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Департамент коммуникаций Росатома запустил просветительский проект «Homo Science», посвященный роли высоких технологий и науки в преодолении глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и выбору новых инструментов развития. В рамках НеФорума состоится презентация этого проекта.

«Homo Science» — проект о людях, вооруженных знаниями, технологиями и определенным способом мышления. Хорошо осознающих масштаб и сложность стоящих проблем, но не пытающихся спрятаться от необходимости их решения. Это медиапроект с участием популяризаторов науки, авторов научно-популярных проектов, ученых, экспертов, специалистов в сфере высоких технологий.

Также в рамках НеФорума состоится презентация образовательного мультсериала, снятого к юбилею атомной промышленности, и тематического подкаста. На площадках конференции также выступят директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, которая расскажет про квантовые компьютеры, и главный редактор газеты «Страна Росатом» Юлия Гилева, которая поделится своим видением облачной редакции.

Кроме того, среди спикеров НеФорума — популярные блогеры, ученые, нейропсихологи, специалисты в сфере digital, VR-технологий, футурологи и топ-менеджеры крупных IT-компаний. «НеФорум блогеров» — самая большая конференция о блогосфере Рунета. Ежегодно собирает на своей площадке сотни тысяч гостей, среди которых популярные и начинающие блогеры, продюсеры и представители рынка блогосферы. Проводится с 2012 года в разных городах России и стран СНГ.

В этом году атомной промышленности нашей страны исполняется 75 лет. В честь юбилея Росатом проводит серию информационных и праздничных мероприятий, призванных рассказать как можно больше об отрасли, ее достижениях и роли мирного атома в жизни каждого из нас.