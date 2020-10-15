«Росатом» и дивизион UMATEX примут участие в онлайн-форуме «Композиты без границ

Восьмой форум «Композиты без границ» пройдет 22 октября в онлайн-формате. Оператором мероприятия выступит UMATEX Росатом, партнером — ИННОПРОМ Online.

Участниками форума станут международные и российские эксперты. В их числе: генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, заместители министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и Виктор Евтухов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, председатель правления «УК «Роснано» Анатолий Чубайс, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, генеральный директор UMATEX Александр Тюнин, генеральный директор «ОСК» Алексей Рахманов, председатель совета директоров «РОТЕК» Михаил Лифшиц, генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский и многие другие.

Темой пленарного заседания станут «Мировые технологические тренды и роль композитов в них». В ходе дискуссии будут обсуждаться ключевые вопросы достижения технологического лидерства. Во время панельной дискуссии «Отрасли — драйверы развития рынка композитов в мире и России» речь пойдет о решении задач импортонезависимости России в стратегических отраслях, реализации федеральной и отраслевой дорожных карт в части полимерных композитных материалов и о продлении программы по ветроэнергетике за рамки 2024 года. Одной из тем дискуссий станет развитие промышленного кластера «Композиты без границ».

Также на форуме будут объявлены победители III Конкурса «Композиты без границ. AWARDS» в пяти номинациях: уникальные композитные решения, серийные изделия из композитов, лидер в композитном импортозамещении, лидер в экспорте композитов, R&D-разработки в области композитов.

В рамках мероприятия состоится мастер-класс по формованию композитного обвеса мотоцикла и пройдут питч-сессии с презентацией уникальных разработок участников форума.

Программа и трансляция мероприятия доступны по ссылке.