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«Росатом» предложил расширить повестку импортозамещения

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Фото: «Росатом»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с инициативой создания Национальной промышленной цифровой платформы, призванной обеспечить ускоренный переход предприятий страны к концепции «Индустрии 4.0.». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«"Росатом" и "Ростех" сегодня обладают такими компетенциями, которые могут, как мозаику, сложить эту платформу. У нас есть опыт, и вы активно работаете в рынке, у нас есть что предложить. Мы готовы к этой задаче», — обратился глава «Росатома» к руководителю «Ростеха» Сергею Чемезову во время пленарной дискуссии на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020), которая прошла в Нижнем Новгороде.

Работу по созданию Национальной промышленной платформы целесообразно было бы вести при координации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заметил Алексей Лихачев. Он также подчеркнул, что наряду с вопросами эффективности производства, создание платформы позволит решить целый ряд задач обеспечения цифровой безопасности российской промышленности. При этом одним из базовых принципов развития платформы станет ее открытость для расширения и подключения функциональных модулей, создаваемых другими участниками российского рынка.

Кроме того, Алексей Лихачев предложил расширить повестку цифрового импортозамещения в промышленности и начать переход от замещения нынешнего поколения зарубежных цифровых решений и продуктов к созданию в стране собственных технологий, конкурентоспособных на глобальном рынке. «Есть риск, занимаясь импортозамещением, сделать через два-три года тот продукт, который уже есть сегодня. Понимая, что завтра на рынке будет совершенно новый, более эффективный и привлекательный», — сказал глава «Росатома».

Для того чтобы процесс импортозамещения не стал ограничителем развития российских цифровых промышленных технологий, по мнению Алексея Лихачева, необходимо использовать стратегический подход: «посмотреть в будущее и оттуда прийти в сегодняшний день». Это позволит создавать технологии и продукты, не только удовлетворяющие внутренний спрос, но и конкурентоспособные на рубежных рынках.

В качестве примера Алексей Лихачев привел платформу «Логос»: «Это яркий пример того, что мы способны сделать на мировом уровне конкурентный продукт, связанный с математическим моделированием самых разных процессов».

Генеральный директор «Росатома» также напомнил об истоках компетенций отечественной атомной отрасли в области цифрового моделирования: «На рубеже 80-х — 90-х годов — когда было принято решение об отказе от ядерных испытаний – всю работу, связанную с проверкой ядерного арсенала, его развитием и поддержанием, пришлось перевести в формат математического моделирования. Для этого потребовались специальные прогнозные модели, соответствующие программы, большие базы данных, суперкомпьютеры. Все это в боевом состоянии пришло в нашу нынешнюю жизнь».

Говоря о стратегии импортозамещения в отрасли и в стране, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева отметила, что переход российских предприятий к применению отечественных технологий становится обязательным условием конкурентоспособности промышленности страны в целом. В связи с этим она также призвала объединить в рамках национальной технологической повестки вопросы импортозамещения с созданием перспективных отечественных цифровых решений на горизонте 2025-2030 годов: «Нужно заглянуть в будущее. Понять, какие технологии будут востребованы даже не завтра, а послезавтра. И — работать в этом направлении. Только так мы можем получить конкурентоспособные цифровые технологии, добиться лидирующих позиций на международном рынке».

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