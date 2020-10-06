«Росатом» присоединился к Глобальному договору ООН

Госкорпорация «Росатом» присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций — UN Global Compact — крупнейшей международной инициативе ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе госкорпорации. Данная инициатива объединяет на сегодняшний день свыше 13 тысяч компаний-участников из более чем 160 стран.

В рамках присоединения к инициативе в адрес Генерального секретаря ООН было направлено официальное письмо приверженности, в котором госкорпорация «Росатом» подтверждает свое стремление к реализации в своей деятельности Десяти принципов Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также выражает намерение сделать Глобальный договор ООН и его принципы частью стратегии, культуры и деятельности компании.

5 октября 2020 года получено официальное подтверждение об одобрении заявки Росатома от представителей UN Global Compact.

«Высочайшие социальные стандарты, экологическая ответственность и безопасность исторически являются частью парадигмы атомной отрасли. Содействие 17 Целям устойчивого развития ООН закреплено в стратегии как одно из важнейших условий работы "Росатома", — прокомментировал событие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. — Этим летом была принята отраслевая политика в области устойчивого развития. В своей работе Росатом стремится к созданию комфортной среды для жизни человека и обеспечить при этом максимально бережное отношение к окружающей среде, имеющимся ресурсам. Я рад, что эксперты Глобального договора ООН подтвердили нашу заявку, для нас это — еще один знак того, что наши усилия на российском и международном рынке получают высокую оценку глобального сообщества».