Победители конкурса для школьников отправятся на Северный полюс на ледоколе

В День работника атомной промышленности, 28 сентября, при поддержке «Росатома» стартовал конкурс для школьников «Ледокол знаний». Участники должны будут правильно ответить на как можно большее количество вопросов о науке, окружающем мире и современных технологиях. Победители смогут отправиться в экспедицию на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в 2021 году, говорится в сообщении «Росатома».

Конкурс для детей приурочен к празднованию 75-летия отечественной атомной промышленности. Он проводится в масштабах всей страны, а принять участие в интеллектуальном состязании могут ученики 7-10 классов и первокурсники средних специальных учебных заведений.

Технология проста: необходимо зарегистрироваться на сайте https://polus.atom.online/ и регулярно проходить викторины, отвечая на каверзные вопросы из самых разных областей.

В течение месяца формируется итоговый рейтинг участников, и 100 школьников, показавших лучшие результаты, обязательно получат призы. По итогам дополнительного творческого задания из числа призеров будут выбраны 25 победителей, которые получат возможность отправиться в экспедицию на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в следующем году.

Росатом – обладатель единственного в мире атомного ледокольного флота. Сегодня в составе профильного предприятия госкорпорации – Атомфлота – четыре атомных ледокола («Вайгач», «Таймыр», «Ямал» и «50 лет Победы») и единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть». На очереди – пополнение Атомфлота: пять ледоколов серии «Арктика» и еще три суперледокола

серии «Лидер».