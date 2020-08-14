«Росатом» отметит 75-летний юбилей атомной промышленности страны

20 августа 2020 года в России отмечается 75-летний юбилей атомной промышленности. В течение 75 дней госкорпорация «Росатом» проведет по всей стране более 100 юбилейных мероприятий, посвященных отечественному атомпрому. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе госкорпорации. Слоган празднования: «75 лет: опережая время». Программа юбилея выстроена таким образом, чтобы рассказать об отечественном атомпроме и роли, которую мирный атом играет в жизни каждого жителя страны, подчеркнули в пресс-службе «Росатома» .

На разнообразных медийных площадках будут запущены спецпроекты — конкурсы, викторины, развернутые публикации о достижениях и перспективных разработках Росатома. Во многих регионах будут проходить конкурсы, фестивали, театральные гастроли и другие мероприятия, как в режиме онлайн, так и офлайн.

Юбилейная программа «Росатома» стартует 20 августа 2020 года — в день рождения атомной промышленности. В 12 часов на территории внутреннего сквера, возле центрального здания госкорпорации на Большой Ордынке, 24 в Москве будет открыт памятник легендарному министру среднего машиностроения Ефиму Павловичу Славскому, которого сами атомщики называли не иначе как «наш министр», отметили в пресс-службе «Росатома». Открытие монумента пройдет с участием генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, представителей руководства мэрии Москвы, МИД России, ФМБА России, НИЦ «Курчатовский институт», ветеранских организаций, родственников Ефима Славского.

Открытие памятника Славскому даст старт большой кампании, в рамках которой состоятся открытия монументов и мемориальных досок знаменитым советским атомщикам, торжественное вручение медалей «75 лет атомной отрасли России», ретро-концерты в атомных городах.

Также 20 августа 2020 года в 17 часов по московскому времени на интернет-площадке atom75.ru в режиме онлайн пройдет концерт «Квартирник Росатома». В прямом эфире будут выступать «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano, прозвучат песни тех лет, когда зарождалась и развивалась атомная промышленность. «Квартирник Росатома» станет первым масштабным событием в юбилейной программе Росатома.

В этот же день состоится церемония закрытия чемпионата профессионального мастерства AtomSkills, а также будет открыто голосование за лучшие ролики участников конкурса «АтомРядом». Суть этого онлайн-флэшмоба в том, чтобы в любом удобном формате — от селфи до стилизованного мультфильма — снять видео-рассказ о том, как люди в обычной жизни встречаются с мирным атомом и что интересного мы знаем об отрасли. Среди участников проекта — режиссер Егор Кончаловский, музыкант и продюсер Алексей Кортнев, «Квартет И» и многие другие. Ролики посмотреть можно на специальном сайте.

Подробнее с мероприятиями можно будет ознакомиться в календаре событий юбилея атомной промышленности calendar.atom75.ru.

Долгое время отрасль была одной из самых закрытых, и даже о мирных достижениях атомной науки не принято было говорить. Большинство людей даже не догадываются, что многие из доступных нам сегодня технологий и решений — от диагностического медицинского оборудования до охранных систем — разработаны на предприятиях атомпрома, отметили в пресс-службе «Росатома».

Отечественные атомщики запустили первую в мире АЭС, спустили на воду первый атомный ледокол, создали самую перспективную установку для освоения энергии термоядерного синтеза-токамак. При участии специалистов СССР и России в мире построено более 70 блоков АЭС.

Юбилей — отличный повод, чтобы помочь людям узнать как можно больше об атомной науке, достижениях и открытиях, о том, как выросла отрасль, какие знания, направления, компетенции были развиты атомщиками за 75 лет, считают организаторы юбилейных мероприятий, по мысли которых, задача всей акции — рассказать о достижениях отечественной атомной отрасли, показать их важность для всей страны и каждого человека, осмыслить интеграцию ядерных технологий в наше настоящее и вместе заглянуть в будущее. Тематически все мероприятия разделены на три крупных блока: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».

20 августа 1945 года было создано Первое главное управление при Совете народных комиссаров СССР для руководства работами по атомному проекту. Именно эта дата стала точкой отсчета истории отечественной атомной промышленности, которая уже 75 лет «держит» ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, развивает науку и новые технологии по ядерным и неядерным направлениям.