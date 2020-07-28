Началась сборка международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР

Во французской коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс стартовал процесс сборки первого в истории термоядерного реактора ИТЭР. Он будет на Земле повторять процессы, происходящие в звездах, когда при сверхвысоких температурах и давлении сливаются ядра изотопов водорода, выделяя колоссальную энергию.

Реализация этого масштабного международного проекта позволит человечеству получить доступ к неисчерпаемой энергии, проложив дорогу к термоядерным электростанциям будущего, которые должны стать не только в четыре раза эффективнее современных атомных, но также чище и безопаснее их. У источников энергии будущего, топливом для которых может служить морская вода, не будет проблем с неконтролируемыми цепными реакциями и опасными радиоактивными отходами.

Создание экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР, International Thermonuclear Experimental Reactor) на базе концепции токамака является ярчайшим примером масштабного многолетнего международного сотрудничества в сфере развития ядерной энергетики. Проект, цель которого — продемонстрировать возможность управляемого термоядерного синтеза с временем горения и мощностью промышленного масштаба, является плодом совместной работы стран Евросоюза, а также России, США, Индии, Китая, Южной Кореи и Японии. Вклад Евросоюза — 45 процентов от стоимости установки, остальные страны, включая Россию вносят по 9 процентов. Запуск реактора, расположенного рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции, запланирован на 2025 год, тогда же ученые надеются получить первую плазму. А процесс масштабного синтеза должен быть запущен к 2035 году.

В официальной церемонии, прошедшей сегодня в онлайн-режиме в исследовательским центре Кадараш, приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, представители стран-участников проекта, а экскурсию по объекту провел генеральный директор ИТЭР Бернар Биго.

Представляющий российскую сторону генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачева зачитал участникам мероприятия приветственное обращение президента России Владимира Путина, где отмечалось, что «ИТЭР представляет собой яркий пример эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества».

Владимир Путин сообщил, что «Россия является одной из стран основательниц данной инициативы, призванной внести важный вклад в обеспечение энергетической безопасности человечества, и играет активную роль в ее воплощении в жизнь. В основе проекта ИТЭР лежит разработанная в нашей стране концепция установки токамака». По словам президента, «сегодня ИТЭР вступает в решающий этап своей реализации. Несмотря на пандемию, удалось сохранить бесперебойные темпы работ. Это позволяет рассчитывать, что цели проекта будут достигнуты в намеченные сроки и уже в обозримой перспективе мы получим уникальный по своей мощности и безопасности источник энергии, эксплуатация которого несомненно будет способствовать решению задач устойчивого экономического развития и повышению качества жизни миллионов людей».

От себя лично Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта «с началом нового этапа, сборкой и монтажом токамака, который по сути является сердцем всего проекта». По мнению генерального директора госкорпорации «Росатом», «это важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и, конечно, для всей мировой науки. Важно, что несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, работы по сборке и монтажу начинаются в соответствии с графиком».

Алексей Лихачев считает, что «теперь главная задача для нас всех — обеспечить своевременный монтаж и сборку установки и получить первую плазму к концу 2025 года. Это позволит на деле продемонстрировать согласованность действий всех участников проекта и итоговую эффективность нашего международного сотрудничества». По словам гендиректора «Росатома», «Россия выполняет все обязательства в проекте ИТЭР по внесению натурального и финансового взноса в полном объеме в строгом соответствии с графиком. В том, что сборка реактора началась вовремя, есть большая заслуга России».

Особо отметив широту географии работ по проекту в России, Алексей Лихачев сообщил, что «большинство систем ИТЭР изготавливаются и интегрируются сразу несколькими партнерами из разных стран. Это требует полной слаженности в работе и согласованности действий». Он убежден, что «на нынешней стадии проекта своевременное исполнение каждым из партнеров своих обязательств по внесению как натурального, так и финансового взноса, абсолютно необходимо для нашего общего успеха».

Первую в мире тороидальную камеру с магнитными катушками (токамак) создали советские ученые в 1954 году в Курчатовском институте. После этого в мире было создано около сотни токамаков, но все они потребляют гораздо больше энергии, чем могут произвести. Проект «ИТЭР» появился благодаря договоренностям Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в ноябре 1985-го года на встрече в Женеве. Именно тогда лидерами США и СССР было принято решение о совместном исследовании термоядерной энергии в мирных целях, а через год Евратом, СССР, США и Япония подписали соответствующий договор.

Работа над проектом началась в 1988 году, а в 2001 году была утверждена его финальная версия. В 2003 году к работе над ITER присоединились Китай и Южная Корея, а в 2005 году — Индия. В этом же годы страны-участники определились и с местом для строительства, рядом с научно-исследовательским центром ядерной энергетики Кадараш в окрестностях Сен-Поль-ле-Дюранс во французском Провансе. В ноябре 2006-го министры стран-участниц подписали межгосударственное соглашение о создании ITER, а в октябре 2007-го начала работу ITER Organization, ответственная за строительство, работу и последующий демонтаж реактора. В 2007 году началась подготовка стройплощадки, а строительство взяло старт в 2010 году.

Параллельно все страны-участницы стали работать над элементами комплекса ITER, который по сложности и технологичности превосходит многие современные масштабные научные исследования, в том числе Большой адронный коллайдер. Ведь ученые рассчитывают получить в десять раз больше энергии, чем потребляет сам реактор. С самого начала ИТЭР задумывался как кооперация национальных термоядерных программ, поэтому после запуска экспериментальной установки во Франции все страны-участницы проекта будут обладать технологиями для строительства собственных промышленных станций.

Кроме того, что Россия является инициатором объединения международных усилий по созданию ИТЭР, наша страна занимает одну из ключевых позиций в проекте, внося в него фундаментальный вклад. За выполнение обязательств российской стороны в проекте ИТЭР отвечает госкорпорация «Росатом», а координирует работу специально созданное частное учреждение Росатома «Проектный центр ИТЭР». Россия регулярно делает финансовые взносы в бюджет Международной организации ИТЭР, изготавливает и поставляет для проекта двадцать пять систем сложнейшего высокотехнологичного оборудования. Также над проектом работают российские специалисты, прикомандированные к Международной организации ИТЭР. Кроме того, занятость в проекте поддерживает научные и инженерные коллективы на российских предприятиях, формирует кооперацию с другими институтами и организациями, позволяя организовать подготовку высококвалифицированных специалистов в ряде университетов (МИФИ, МФТИ, НГУ, ЛГУ, МГУ и других).