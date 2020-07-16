Лихачев и Франк провели заседание Общественного совета Севморпути

Итоги сверхраннего экспериментального рейса по транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении через Северный морской путь в период зимне-весенней навигации, который совершил танкер «Кристоф де Маржери» (компания «Совкомфлот») под проводкой атомных ледоколов компании «Атомфлот» (предприятие Росатома), стали основной темой обсуждения на заседании Общественного совета Северного морского пути (СМП), которое было проведено в режиме видеоконференции. Встречу возглавили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель совета директоров компании «Совкомфлот» Сергей Франк. На заседании обсуждались перспективы создания глобального и конкурентного транспортного маршрута по этому морскому коридору.

Общественный совет СМП отметил, что уже сейчас возможно говорить о расширении сроков навигации на Севморпути в восточном направлении до 9-10 месяцев, а с использованием будущих российских атомных ледоколов «ЛК-60» проекта 22220 и «ЛК-120» проекта 10510 «Лидер» можно будет вести речь о создании круглогодичной навигации по СМП.

В ходе заседания Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» планирует в следующем году осуществить закладку атомного ледокола «Чукотка». «Планируем, что как можно раньше, в следующем году, заложим финальный, завершающий эту серию, ледокол, который будет называться "Чукотка"», — сказал гендиректор госкорпорации и добавил, что уже в этом году предприятие «Атомэнергомаша» начнет производство реакторной установки «Ритм-400» для головного ледокола проекта «Лидер».

Говоря о логистических возможностях северных морских маршрутов, генеральный директор «Русатом Карго» Александр Неклюдов сообщил, что планируется создание совместного предприятия (СП) для развития Северного морского транзитного коридора (СМТК) с DP World и Integrated Service Sollutions (входит в Creon Group) для развития нового логистического сервиса перспективного Европейско-Азиатского грузооборота на базе морских перевозок по СМП. «В настоящее время мы ведем переговоры о создании совместного предприятия, которое собираемся закончить уже к концу года», — отметил Александр Неклюдов. — Цель такого СП — это сразу интегрироваться в международную систему товарообмена, гарантировать грузовую базу для пилотного старта, обеспечить привлечение необходимых компетенций в проект, в том числе наших партнеров».

Презентацию о двух сверхранних экспериментальных рейсах в восточном районе Арктики представил один из их участников заседания, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» компании «Атомфлот» Дмитрий Лобусов. Он обратил внимание, что в целях повышения эффективности работы в Арктике судоводители должны быть максимально информированы, в том числе и снимками со спутников. «Мы должны быть обеспечены ледовыми снимками в полном объеме независимо от времени суток, должны иметь информацию о том льду, который у нас впереди, — рассказал Дмитрий Лобусов. — Планируем в 2021 году еще больше расширить сроки навигации. Январские и февральские рейсы тоже будут экспериментальные. Это будет ночь, будут другие льды, другое освещение».

В заседании приняли участие члены совета — представители руководства крупных отечественных и международных компаний, в том числе «Чуди Шиппинг Компани АС», «Нордик Балк Кэрриерс А/С», «Олдендорфф Кэрриерс ГмбХ энд Ко.», «Стена Балк АБ», «Норильский никель», «Китайской национальной нефтегазовой корпорации», «Тоталь С.А.», «Ди Пи Ворлд», «Акер Арктик Текнолоджи Инк.», «Уэзерньюс Инк.». К ним присоединились представители Института арктической логистики университета «Енсан», МИД России, Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета, Росморречфлота и других организаций.