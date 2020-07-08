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Экологи и ученые рассказали о безопасности перерабатываемого в РФ урана

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Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

Специальная комиссия по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и Эколого-правовой центр «Беллона» презентовали совместный доклад «Обедненный гексафторид урана (ОГФУ, современная ситуация, вопросы безопасного обращения и перспективы)». С ноября 2019 года вопросы безопасного обращения с ОГФ находятся под пристальным вниманием общественности, причиной которого стала информация, что Россия вновь стала принимать отходы с немецкой уранообогатительной фабрики.

«Одной из причин повышенного интереса и беспокойства людей стало отсутствие у общественности объективной и своевременной информации и знаний о технологиях использования ОГФУ», — заявил в ходе видеоконференции член Общественного совета ГК «Росатом», генеральный директор ЭПЦ «Беллона» Александр Никитин. По его словам, в Комиссии по экологии Общественного совета ГК «Росатом» была создана рабочая группа, в которую приглашены представители таких экологических организаций, как российское отделение Гринпис, «Беллона», РСоЭС, «Гражданин», НИИПЭ и другие, а также представители образовательных и научных учреждений и организаций ГК «Росатом».

В видеоконференции приняли участие представители госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт», Общественного совета «Росатома», члены рабочей группы по безопасному обращению с ОГФУ, эксперты Общественного совета «Росатома», ученые, представители российской академии наук, а также представители общественных экологических организаций, СМИ и блогеры.

Основной вопрос, который постоянно обсуждается в информационном поле: что такое ОГФУ – сырье или радиоактивный отход? С одной стороны, ОГФУ является ядерным материалом. Он образуется, как побочный продукт в ходе обогащения урана. С другой стороны, обедненный уран является сырьем для атомной энергетики с реакторами на быстрых нейтронах. А согласно ФЗ «Об использовании атомной энергии» радиоактивными отходами являются «не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества».

Проблема образования, накопления и обслуживания запасов ОГФУ появилась одновременно с развитием разделительных производств в странах, которые занимались обогащением урана. Оставшийся после обогащения урана ОГФУ, объемы которого в 6-8 раз превышали объемы обогащенного урана, накапливался на промышленных площадках разделительных заводов. Благодаря высокой эффективности современной российской газоцентрифужной технологии обогащения эквивалент природного урана разных марок, нарабатываемый из ОГФУ на российских разделительных предприятиях, имеет привлекательную стоимость в сравнении с мировой ценой на природный уран и поэтому используется при изготовлении топлива для АЭС. Это позволяет сегодня заключать контракты между компаниями на его импорт в качестве сырья, в том числе и на ввоз ОГФУ на территорию России.

ОГФУ рассматривается как стратегический запас для существующей атомной энергетики, в которой на сегодня реализован разомкнутый ядерно-топливный цикл, а также для замкнутого ядерного цикла, если он будет реализован. Кроме того, ОГФУ является ценным источником фтора, который может использоваться как в ядерной энергетике, так и в других отраслях промышленности.

«ОГФУ не представляет никакой радиоактивной опасности, это ценное сырье, а не радиоактивные отходы, — убежден инженер физик, член Общественного совета ГК «Росатом» Олег Муратов. — Но это ядовитое вещество, поэтому и хранится в толстостенных контейнерах, рассчитанных на экстремальные механические и коррозионные воздействия». По его словам, отечественные обогатительные технологии максимально эффективны и превосходят зарубежные, и в остаточном состоянии это уже практически нерадиоактивное вещество.

«Можно утверждать что вторичное использование ОГФУ многократно сокращает затраты на добычу, конверсию, его транспортировку и всю необходимую инфраструктуру, — говорит член Общественного совета ГК «Росатом», ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин. — Более того, его использование предотвращает разработку новых урановых месторождений». Этого же мнения придерживается эксперт ЭПЦ «Беллона», кандидат экономических наук Ксения Вахрушева.

Участники презентации также отметили, что на всех предприятиях «Росатома», работающих с ОГФУ, максимально отработаны все безопасные способы обращения с этим видом сырья, поддерживается требуемый уровень компетенций персонала, ведется мониторинг, регулярно проходят проверки контролирующих х органов. Еще пять лет назад была принята Концепция безопасного обращения с ОГФУ, в которой определены горизонты и намечена дорожная карта решения задачи полной ликвидации запасов ОГФУ, накопленных на предприятиях топливной компании «ТВЭЛ». Это будет происходить за счет увеличения мощностей по переработке ОГФУ. По плану срок ликвидации склада ОГФУ на всех площадках топливной компании «ТВЭЛ» составит 35 лет, то есть до 2057 года.

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