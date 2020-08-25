Объявлена дата закладки Россией самого мощного ледокола в мире

Закладка самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер» состоится 28 сентября в День работника атомной промышленности. Такую дату объявила газета «Страна Росатом», которая является официальным изданием российской атомной отрасли.

Мероприятие приурочат к 75-летию атомной отрасли страны. В начале июля на судоверфи в городе Большой Камень (Приморский край) уже состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного ледокола.

Стоимость головного ледокола «Россия» составит 127 миллиардов рублей. Контракт на его строительство предприятие Росатома ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот) и судостроительный комплекс «Звезда» заключили в апреле 2020 года. Завершение строительства запланировано на 2027 год. В общей сложности Россия собирается создать три таких ледокола.