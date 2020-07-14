На «Звезде» проведена уникальная операция на крупнейшем в мире сухом доке

Судостроительный комплекс «Звезда» провел уникальную операцию по установке водонепроницаемого затвора (батопорта) на крупнейшем в мире сухом доке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть».

Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории. Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются балластные системы, системы осушения, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, а также система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов. Еще одна особенность — наличие проезжей части на верхней палубе батопорта.

Перед установкой гидротехнического затвора специалисты судоверфи произвели затопление сухого дока. Также были выполнены работы по демонтажу ограждающей перемычки — дамбы сухого дока, а также дноуглублению в прилегающей к воротам дока акватории.

Сухой док — одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485х114х15 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Конструкция позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен в этом году.

Строительство самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта «Лидер» будет вестись в сухом доке судостроительного комплекса «Звезда». В настоящее время в блоке корпусных производств ведется резка первых деталей для будущего атомохода.

Судно станет самым мощным в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения. Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров, осадка — 13 метров.

Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 мегаватт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

