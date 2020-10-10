Атомные технологии и физику будущего обсудят на фестивале NAUKA 0+

С 9 по 18 октября в Москве сразу на нескольких площадках будет проходить 15-й Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. В программе — лекции ведущих ученых, лабораторные работы, творческие мастерские и интерактивные выставки. «Росатом», ставший генеральным партнером мероприятия в этом году, представит на основных площадках обширную программу, нацеленную в первую очередь, на молодое поколение, говорится в сообщении госкорпорации.

В год празднования 75-летия отечественной атомной промышленности темой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ выбрана физика будущего. В этом году фестиваль проходит в смешанном формате: мероприятия фестиваля можно посетить как лично, так и в онлайн-режиме.

«В атомной отрасли страны, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, отношение к науке особое. Атомная отрасль была создана во многом благодаря успехам фундаментальной науки. Наши достижения сегодня и в будущем тесно связаны с открытиями и исследованиями ученых. Стремительность современного научно-технического прогресса ставит перед нами все более сложные задачи, поэтому мы уделяем приоритетное внимание научным исследованиям, ведь именно они позволяют нам сохранять технологическое лидерство. Чтобы справиться с этими задачами, нужно уже сегодня заинтересовывать наукой тех, кто будет ее развивать в следующие десятилетия. Фестиваль NAUKA 0+, направленный на популяризацию новых знаний и повышение престижа профессии ученого, — это наш мост в будущее», — подчеркивает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В рамках фестиваля для дошкольников и младших школьников в Экспоцентре на Красной Пресне будет работать познавательная экспозиция «Атомариум», открывающая для детей удивительный мир физической науки. Там же будет организована мультимедийная инсталляция «Магия деления ядра», а также выставка голографических моделей перспективных разработок «Росатома».

В рамках онлайн-лектория фестиваля пройдут лекции ведущих ученых и специалистов атомной отрасли, научные шоу и мастер-классы.

Также гости фестиваля узнают все самое интересное о технологиях будущего в самых разных сферах — медицине, энергетике, биологии, IT, в сфере, связанной с искусственным интеллектом, наночастицами и других перспективных направлениях. В рамках NAUKA 0+ двери для посетителей откроют ведущие вузы и научные центры столицы.

На площадке NAUKA 0+ будет организован «Нобелевский лекторий» — это цикл лекций нобелевских лауреатов и популяризаторов науки. Хедлайнером фестиваля в этом году выступит американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку. Среди почетных гостей 4 нобелевских лауреата — создатель стандартной модели элементарных частиц Стивен Уайнберг (США); разработчик флуоресцентной микроскопии Уильям Мёрнер (США); создатель «молекулярных машин» Жан-Пьер Соваж (Франция); физик-экспериментатор, исследователь гравитационных волн Барри Бэриш (США), а также выдающиеся российские ученые – Валерий Рубаков, Андрей Федянин, Сергей Кулик, Григорий Трубников, Юрий Балега, Юрий Ковалев, Александр Лутовинов и другие.

Гости фестиваля смогут принять участие в виртуальных лабораторных работах, мастер-классах и круглых столах, посетить первый в России виртуальный музей науки, посмотреть лучшие научно-популярные фильмы и выйти на связь с российской антарктической станцией «Восток». Полное расписание мероприятий — на сайте фестиваля.

«Фестивали науки проводятся по всему миру и являются одним из наиболее эффективных способов заинтересовать общество наукой и повысить престиж профессии ученого. Ключевая задача такого фестиваля – доступным языком рассказывать, что такое наука, чем занимаются учёные, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы открывает для человечества», — считает сопредседатель оргкомитета фестиваля, ректор МГУ им. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.

Фестиваль NAUKA 0+ проходит ежегодно уже 15 лет. С 2011 года проект получил всероссийский статус: фестивали проходят не только в столице, но и в регионах. В прошлом году в мероприятиях NAUKA 0+ приняли участие 2,6 миллиона человек. Более 900 тысяч посетили фестиваль науки в Москве. Суммарная площадь выставок в Москве, Курске, Чите, Красноярске составила более 20 000 квадратных метров.

