«Росатом» и Министерство торговли США договорились о продлении СПАР

Госкорпорация «Росатом» и Министерство торговли США провели переговоры, в результате которых была достигнута договоренность о продлении до 2040 года действия СПАР — Соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении урана из России, которое устанавливает торговые ограничения в отношении российской урановой продукции. Об этом говорится в сообщении «Росатома».

Соглашение предусматривает механизм периодической корректировки квот, которые рассчитываются на основе относительных значений потребностей американских АЭС и зависят от прогнозов развития атомного энергетического рынка. Заключение контрактов в пределах установленных квот будет по-прежнему осуществляться на конкурсной основе по итогам тендерных процедур.

В госкорпорации отметили, что соглашение дает «Росатому» возможность сохранить позиции одного из крупнейших поставщиков продукции ядерно-топливного цикла в США. Прежде всего речь идет об услугах по обогащению урана, это наиболее высокотехнологичный сегмент рынка.

«В результате переговоров Госкорпорации «Росатом» и Министерства торговли США была решена ключевая задача: установлены предсказуемые правила доступа российской урановой продукции на рынок США на стратегическую перспективу. Достигнутые договоренности позволяют нам полностью исполнить имеющиеся контрактные обязательства, часть из которых предусматривает поставки до конца следующего десятилетия, а также конкурировать за получение новых долгосрочных заказов, — говорится в сообщении "Росатома". — Сегодня в США, в отличие от ряда европейских стран, активно обсуждается курс на возрождение национальной атомной энергетики. Если потребности в урановой продукции будут расти, то и объем наших поставок может увеличиться».

При этом в госкорпорации подчеркнули, что «Росатом» последовательно выступает «за открытость рынков и честную конкуренцию, руководствуясь при этом принципами безопасности и устойчивого развития».

«Продление соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок урана из России — это результат успешного завершения переговоров по данной тематике, начатых по инициативе США в феврале 2019 года. Это хороший пример того, что наши страны могут прагматически сотрудничать, без ненужной политизации. Именно к этому мы последовательно призываем американскую сторону, — прокомментировал договоренности заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. — Стороны соглашения понимают важность бесперебойной поставки топлива на американские атомные станции, ведь речь идет о безопасности энергосистемы. Хотя в США ранее высказывались и призывы к полному бойкоту российского урана, но это, скорее, были громкие политические заявления для привлечения внимания, не имеющие под собой аргументированной основы».

Летом прошлого года по решению президента США Дональда Трампа была сформирована Рабочая группа по ядерному топливу, которая должна была оценить состояние атомной промышленности США и ее перспективы, напоминает Константин Долгов. «В отчете группы, опубликованном весной этого года, было рекомендовано продлить СПАР. Это, между прочим, рекомендация, сформированная по итогам многомесячной работы экспертов. "Росатом" всегда добросовестно выполнял все свои обязательства, в том числе в рамках СПАР. Установление квот для защиты собственных производителей — это реалии современного рынка, от них никуда не деться. Впрочем, если посмотреть на динамику квот, то мы видим прогнозируемое увеличение доли российских поставок урана от общего спроса с 20 процентов в 2022 году до 24 процентов в 2023 году. Полагаю, что в случае увеличения потребностей в топливе для АЭС пониженные квоты на следующие годы могут быть пересмотрены в сторону повышения», — добавил он.

Соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении урана из России, вводившее режим торговых ограничений на поставки урановой продукции, было подписано в 1992 году. На протяжении существования Соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении урана из России к нему был принят ряд поправок. Наиболее важной из них является поправка 2008 года, которая разрешала прямые коммерческие поставки российской урановой продукции конечным потребителям в США (энергокомпаниям-операторам АЭС в США) в рамках согласованных в поправке квот. Квоты были установлены на уровне 20 процентов от потребностей АЭС США. Также поправка 2008 года предполагала прекращение СПАР и соответствующих торговых ограничений 31.12.2020.

В феврале 2019 года Минторг США предложил Госкорпорации «Росатом» провести консультации по вопросу продления СПАР. Однако летом 2019 года консультации были фактически приостановлены американской стороной в связи с тем, что в июле 2019 года президент США Дональд Трамп сформировал Рабочую группу США по ядерному топливу, перед которой была поставлена задача оценить состояние атомной промышленности США. Рабочей группы был опубликован в апреле 2020 года и содержал, среди прочего, рекомендацию о продлении СПАР и снижении существовавшей на тот момент 20-процентной квоты на импорт российской урановой продукции. Публикация отчета стала отправной точкой для возобновления американской стороной предметных консультаций об условиях продления СПАР.