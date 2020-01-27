Tesla оправдалась за уничтожение лесов ради завода в Европе

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оправдался за уничтожение 300 гектаров леса для строительства первого завода Tesla в Европе.

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По словам миллиардера, лес высажен искусственно — из деревьев планировали изготавливать картон. Кроме того, для строительства предприятия придется вырубить лишь небольшую часть деревьев. Также опасения экологов вызвала информация, что завод будет потреблять 372 кубометра воды в час. По словам Маска, предприятию будет нужно столько воды только при пиковой нагрузке, а не каждый день.

Бизнесмен добавил, что на предприятии планируется собирать электромобили с использованием энергии из возобновляемых источников. Ожидается, что мощности завода позволят выпускать 500 тысяч машин в год. Старт производства намечен на июль 2021 года. Маск заверил, что последствия для экологии от его работы будут «исключительно положительными».

В январе стало известно, что Tesla построит автомобильный завод в Германии рядом с заповедником Löcknitztal. Часть местных жителей вышла на акции протеста — они опасаются, что предприятие нанесет вред экологии региона. Другая часть жителей и местные власти выступили за открытие завода — он должен обеспечить рабочими местами 12 тысяч человек.

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