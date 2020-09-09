Международные компании уличили в нарушении российских законов

Несколько мировых производителей, в частности, Coca-Cola, Danone, Procter & Gamble, Heineken, уличили в нарушении российских законов. Как отмечает газета «Известия», речь идет об уклонении от выплат экосбора. Кроме того, компании не предоставляли данных об уже выпущенной продукции — будущих отходах. В некоторых случаях этого не делали на протяжении нескольких лет. По мнению экспертов, такая практика может привести в будущем к экологической катастрофе.

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Депутат Госдумы Владимир Пушкарев объяснил, что если производители не выполняют своих обязанностей, то отходы вместо переработки отправляют на захоронение. «Учитывая масштаб деятельности компаний, последствия могут быть достаточно серьезными», — уверен руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. В частности такая практика тормозит решение проблемы отходов, а в перспективе может привести к серьезному загрязнению окружающей среды.

По закону, производители должны обеспечивать и утилизацию своей продукции и упаковки, отчетность компании должны предоставлять в Росприроднадзор. За неисполнение требований предусмотрены штрафы. Например, за неверные данные штраф может достигать 250 тысяч рублей, а за уклонение от обязательств — до полумиллиона.