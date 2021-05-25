В России захотели продлить срок службы электроники до 10 лет

В России захотели внедрить европейские техрегламенты для производителей крупной и мелкой электроники, чтобы продлить срок их службы. Проработать этот вопрос поручила Минпромторгу и Минэкономразвития вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом во вторник, 25 мая, пишет РБК со ссылкой на ее представителя Марту Галичеву.

По данным издания, первоначально с подобной инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов, направивший соответствующее письмо Абрамченко, в котором сослался на регламенты новых экодизайнов электроники в Евросоюзе, принятые в октябре 2019 года и вступившие в силу в марте 2021 года. Они обязывают производителей обеспечить покупателям право на ремонт. «Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме, в течение семи-десяти лет», — пишет министр.

Сейчас эти правила распространяются на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов. Но сейчас в Европе предлагается принять их также для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники. Козлов предлагает ввести их и в России. Это позволит сократить количество электронного мусора, а у населения снизится потребность в покупке новых товаров и утилизации старых, пояснила пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева.

Ранее сообщалось, что правительство решило защитить российских покупателей от низкопробных товаров, поступающих из Европы и других регионов. Вице-премьер Алексей Оверчук поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минфину и другим ведомствам разработать подходы, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать качество товаров на внутреннем рынке и за его пределами. Чиновников возмутило, что сейчас производители могут поставлять в Россию и Европу продукцию под одним брендом, но с разными свойствами. Они сочли это проявлением недобросовестной конкуренции.