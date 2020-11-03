В России захотели ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. В случае принятия пакета разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» автовладельцев обяжут проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле. Об этом сообщают «Известия».

Согласно предлагаемым поправкам, ряд изменений конструкции транспортных средств нужно будет согласовывать в специализированной лаборатории. В частности, речь идет об установке порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, а также колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства. Поправки также запретят использовать ряд б/у запчастей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

Сенатор Андрей Кутепов направил главе ведомства Денису Мантурову письмо, в котором попросил отказаться от таких изменений. «Граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей», — пояснил парламентарий. Он напомнил, что за лето поступило более 700 замечаний, касающихся данных поправок.

В России с 27 июля введена уголовная ответственность за осуществление нелегального техосмотра. Для проведения легального техосмотра необходима соответствующая аккредитация в национальной системе аккредитациии или в сфере техосмотра. Преступление будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок от двух до шести месяцев.