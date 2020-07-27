В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление нелегального техосмотра. Об этом сообщил ТАСС.

Для проведения легального техосмотра необходима соответствующая аккредитация в национальной системе аккредитациии или в сфере техосмотра ТС. Преступление будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок от двух до шести месяцев.

Руководительница экспертного центра «Деловая Россия» Екатерина Авдеева в разговоре с ТАСС сказала, что важно не наличие у предпринимателя еще одной лицензии, а качество услуг и безопасность. По ее словам, важно не просто ввести уголовную ответственность, но и разграничить реальную общественную опасность или риск ее наступления и формальное вменение состава без учета того, что некоторых элементов преступления может не быть. Авдеева уточнила, что важно предусмотреть привлечение к административной ответственности, чтобы разгрузить следствие и дать возможность предпринимателям привести все в соответствие.

В марте сообщалось, что владельцев автомобилей младше четырех лет полностью освободят от необходимости проходить обязательный техосмотр. Госдума также изменила федеральный закон о техосмотре, согласно которому автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить проверку каждые два года, старше десяти — ежегодно. Кроме того, каждый год проходить техосмотр должны автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет.