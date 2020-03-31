Часть автомобилей в России освободят от обязательного техосмотра

Владельцев автомобилей младше четырех лет полностью освободят от необходимости проходить обязательный техосмотр. Соответствующая норма есть в принятом законе о дополнительных полномочиях правительства, передает во вторник, 31 марта, РИА Новости.
Ранее обязательный техосмотр должны были проходить автомобили всех классов старше трех лет.
Также Госдума изменила федеральный закон о техосмотре. Теперь автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить проверку каждые два года, старше десяти — ежегодно. Кроме того, каждый год проходить техосмотр должны автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Правительство России получит право вводить режим ЧС на всей территории страны и обязательные правила поведения для граждан на период таких ситуаций, а также другие полномочия, к примеру, проводить в 2020 году госзакупки у единственного поставщика.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения