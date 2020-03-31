Часть автомобилей в России освободят от обязательного техосмотра

Владельцев автомобилей младше четырех лет полностью освободят от необходимости проходить обязательный техосмотр. Соответствующая норма есть в принятом законе о дополнительных полномочиях правительства, передает во вторник, 31 марта, РИА Новости.

Ранее обязательный техосмотр должны были проходить автомобили всех классов старше трех лет.

Также Госдума изменила федеральный закон о техосмотре. Теперь автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить проверку каждые два года, старше десяти — ежегодно. Кроме того, каждый год проходить техосмотр должны автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет.

Материалы по теме Принят закон об экстренных полномочиях правительства России За нарушение карантина и распускание слухов о нем будут строго наказывать

Ранее сообщалось, что Госдума приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Правительство России получит право вводить режим ЧС на всей территории страны и обязательные правила поведения для граждан на период таких ситуаций, а также другие полномочия, к примеру, проводить в 2020 году госзакупки у единственного поставщика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!