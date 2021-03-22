В России предложили ужесточить требования к составу пива

Минфин России предложил использовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более жесткие требования к составу пива. Об этом пишут «Ведомости».

С 1 января 2022 года технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» позволит заменять в пиве зерном 50 процентов солода. При этом в России разрешено доводить этот показатель максимум до 20 процентов. Если же при производстве используется более 20 процентов, то это уже «пивной напиток».

Таким образом, Минфин хочет привести регламент ЕАЭС к российским требованиям. Соответствующее предложение направлено в Минэкономразвития для оценки.