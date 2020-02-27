Российские пивовары попросили пересмотреть состав пива

Союз российских пивоваров (СРП) попросил ужесточить требования к составу пива. Соответствующее письмо было направлено в Министерство финансов, сообщает газета «Ведомости».

Речь идет о новом техническом регламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции», согласно которому до половины используемого при производстве пива солода можно будет заменять зерном. Документ должен вступить в силу в январе 2021 года. На данный момент заменить можно только 20 процентов сырья.

Российские пивовары попросили перенести действующую норму по замене солода и в новый регламент. По их мнению, послабления приведут к нездоровой конкуренции. В результате производить пиво только из солода будет невыгодно, считают в СРП.

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