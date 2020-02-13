На российском пивном рынке сменился лидер

В России впервые за 20 лет сменился лидер по производству пива. Об этом пишет газета «Ведомости».

По итогам 2019 года 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, заняв долю в 28 процентов рынка. Она сумела на один процент обогнать входящую в Carlsberg Group «Балтику».

Президент «Балтики» Ларс Леманн заявил, что компания не удовлетворена результатами прошедшего года. Помимо потери части рынка, он пожаловался на напряженную ценовую конкуренцию и спад продаж недорогой продукции.

Ранее психиатр, нарколог Даниил Покровский назвал пиво самым опасным алкогольным напитком, поскольку в нем содержатся вредные компоненты, в том числе кардиотоксичный металл кобальт.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, в свою очередь, отметил, что многие россияне не считают пиво алкоголем, и в этом его главное коварное качество. По его словам, с раннего возраста детям разрешают пробовать алкогольные напитки, и это провоцирует их на пристрастие к спиртному. В результате возраст начала регулярного употребления алкоголя в России считается одним из самых низких в Европе.

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