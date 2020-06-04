Россиян предупредили о риске лишиться качественного пива

Российские производители пива и солода предупредили о рисках из-за нового техрегламента о безопасности алкоголя. Об этом говорится в письме участников рынка к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает РИА Новости.

Пивовары отмечают, что техрегламент ЕАЭС, допускающий уменьшение доли солода при производстве напитка, поставит производителей традиционного пива в неравные условия. Также, по их словам, это скажется на качестве пива. Производители солода, в свою очередь, указывают на риск сокращения посевных площадей пивоваренного ячменя, что приведет к снижению занятости в сельском хозяйстве.

Кроме того, среди возможных негативных последствий от изменений указываются ущерб процессу импортозамещения в России, а также снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Согласно документу, при производстве пива может допускаться замена 50 процентов пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки.

7 мая крупнейшие пивоваренные компании России — AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg) и Heineken — попросили включить их в список системообразующих предприятий. Они создали Ассоциацию производителей пива и утверждают, что в условиях распространения коронавируса пивоваренная индустрия нуждается в спасении.

В конце апреля сообщалось, что мировой рынок крафтового пива оказался в смертельной опасности из-за коронавируса. На фоне пандемии спрос на продукт падает, и пивоварни в США и Европе оказались под угрозой закрытия.

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