Российские пивовары попросили спасти их от коронавируса

Крупнейшие пивоваренные компании России — AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg) и Heineken — попросили включить их в список системообразующих предприятий. В условиях распространения коронавируса пивоваренная индустрия нуждается в спасении. Об этом говорится в письме, направленном в Минфин, передает «Интерфакс».

Три указанные компании создали Ассоциацию производителей пива (АПП), они указывают, что производство полностью локализовано и предприятия полностью соответствуют критериям пищевой промышленности для попадания в список. В АПП указывают, что из-за распространения COVID-19 и возможных ограничений реализации алкогольной продукции ситуация в отрасли может стать критичной.

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В настоящий момент перечень системообразующих предприятий включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности. Предполагается, что для получения господдержки необходимо будет предоставить, помимо прочего, сведения обо всех бенефициарных владельцах.

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