Названы признаки опасного нагрева компьютера и смартфона

Летом не рекомендуется держать гаджеты на солнечном свете и оставлять в машине. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскачества.

По словам руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, в нагреве техники во время работы нет ничего страшного. Однако при высокой температуре воздуха и других негативных факторах компьютер или смартфон может повредиться. В частности, Куканов не советует при жаре оставлять ноутбук в автомобиле или на солнце, допускать попадание мелкого мусора в отверстия девайса. Устройство рекомендуется после каждого цикла работы полностью выключать, а не просто переводить в спящий режим, и хотя бы раз в год очищать корпус от пыли.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Также эксперт назвал признаки опасного нагрева компонентов компьютера. К ним относятся непрекращающийся шум из корпуса или, наоборот, полное отсутствие какого-либо шума, падение частоты кадров в играх, внезапное экстренное отключение аппарата, плохая автономность устройства.

Смартфон, в свою очередь, может загореться и даже взорваться в трех случаях — при заводском браке, перегреве и старении гаджета. «Если первое от пользователя не зависит (хотя важно вовремя заметить брак), то позаботиться об отсутствии перегрева — прямая обязанность владельца гаджета», — заявил специалист. По его словам, необходимо пользоваться только сертифицированными зарядными устройствами, а при повышенном нагреве или деформации аккумулятора телефона отключить его и отнести в сервисный центр.

Ранее специалисты назвали участившиеся сбои и нагрев аккумулятора явными признаками скорой смерти смартфона. К признакам старости устройства также можно отнести полосы на экране, посторонние элементы на изображениях, частое исчезновение сети, внезапные отключения телефона.