Описаны признаки смерти смартфона

Участившиеся сбои и нагрев аккумулятора являются явными признаками скорой смерти смартфона. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста по тестированию мессенджера Gem4me Анастасии Ильичевой, чем больше приложений на смартфоне и чем сложнее система, тем быстрее происходит износ ресурса гаджета. Также ускорить выход техники из строя можно по причине неосторожного обращения: «Проблемы с экраном в результате механического воздействия могут привести к тому, что снижается чувствительность, сенсорный ввод становится проблематичным».

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Описывая главные признаки приближающейся поломки телефона, Ильичева перечисляет частые «зависания», медленный отклик системы, разные сбои. Также важным симптомом выхода аппарата из строя является нагрев аккумулятора и снижение автономности девайса. «Если телефон нагревается даже в стадии покоя — это серьезный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться», — отмечает специалист.

К признакам старости аппарата эксперт также отнесла полосы на экране, посторонние элементы на изображениях, частое исчезновение сети, внезапные отключения телефона. «Ремонт техники может стоить половину цены нового аппарата, так что логичнее будет приобрести новый телефон», — подытожила Ильичева.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин перечислил основные признаки скорой смерти смартфона. К ним относятся деформация аппарата, неудовлетворительная работа аккумулятора, нагрев устройства, некорректная работа сенсорной панели.