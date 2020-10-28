Россиянам раскрыли схемы обмана в сервисах ремонта телефонов

В неофициальных сервисах по ремонту телефонов есть особые схемы обмана. Наиболее распространенная — когда после диагностики в смартфоне меняют определенные детали на нерабочие и сообщают клиенту о серьезной поломке, чтобы выставить большой счет. Такой обман в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Он также предупредил, что в неаккредитованных сервисах оригинальные детали гаджетов часто заменяют дешевыми. «В сервисах, неаккредитованных Apple, не окажется оригинальных аккумуляторов или других запчастей — будут только аналоги от третьих производителей, хотя мастера могут уверять в обратном», — пояснил Гриценко.

Также недобросовестные компании могут сделать ряд работ без согласия клиента и уже по факту уже исполнения потребовать денег. Так клиент не сможет отказаться от оплаты. При это если в сервисном центре спрашивают почту и пароль от Apple ID или учетной записи Google, значит, устройство намереваются перепродать — для замены запчастей отвязка от учетной записи не нужна.

Ранее разработчики российского программного обеспечения назвал признаки прослушки смартфона. При этом он отметил, что спецслужбам в этом плане интересны не простые граждане, а спецслужбы. Прослушку обычно устанавливают мошенники, родственники или конкуренты.