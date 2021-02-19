В Роскачестве назвали причину возгорания смартфонов

Смартфоны могут загореться во время зарядки из-за неправильно подобранного адаптера питания. Такую причину в эфире радио Sputnik назвал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он напомнил, что при покупке зарядного устройства необходимо учитывать технические характеристики гаджета. Так, стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Помимо этого существуют адаптеры с технологией быстрой зарядки — quick charge — с повышенной мощностью потребления. Однако такая же мощность должнf поддерживаться и самим устройством — эту информацию можно узнать из технических характеристик смартфона.

«В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем — к возгоранию самого устройства», — предупредил Кузьменко.

Это правило касается и использования переносных зарядных устройств. «В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур», — привел пример он. В итоге через год использования портативной зарядки аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость — значительно быстрее, чем при зарядке от 5 вольт, заключил специалист Роскачества.

Ранее Кузьменко рассказал, в каком случае нельзя заряжать смартфон. По его словам, подключать гаджет к устройству питания запрещено, если батарея гаджета вздулась. Также не рекомендуется подключать гаджет к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми палящими лучами и нагрелся, либо если он мокрый.