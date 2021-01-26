Взорвавшийся Nokia 3310 травмировал школьника

Белорусского школьника травмировал взорвавшийся аккумулятор телефона. Об этом сообщается на сайте МЧС Белоруссии.

Инцидент произошел вечером 24 января. По словам спасателей, смартфон Nokia 3310 загорелся после взрыва аккумулятора. В это время гаджет находился на зарядке. Судя по всему, рядом с загоревшимся аппаратом лежал ребенок 2005 года рождения. Школьник получил ожоги.

Пострадавшего госпитализировали, ему поставили диагноз — термический ожог левого бедра. В МЧС заметили, что причина возгорания уточняется.

Судя по сообщению, ребенок пострадал во время зарядки перевыпущенной версии Nokia 3310, представленной в мае 2017 года. В начале 2018 года компания выпустила еще одну версию модели 3310 с поддержкой 4G и Wi-Fi.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, в каких случаях нельзя ставить смартфон на зарядку. По его словам, аппарат не рекомендуется подключать к розетке, если телефон нагрелся, либо если он мокрый. Также девайс не стоит заряжать, если его батарея вздулась.