Раскрыты советы по правильной зарядке смартфона

Сохранить заряд аккумулятора смартфона после зарядки поможет снижение яркости экрана и переключение на Wi-Fi. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

В первую очередь специалист посоветовал принимать звонки не через сотовую сеть, а посредством Wi-Fi. Для этого нужно активировать соответствующую опцию на смартфоне: на Android — «Звонки через Wi-Fi», на iOS — «Вызовы через Wi-Fi». «Так качество связи будет лучше, а расход энергии меньше», — заметил Гриценко. Также эксперт дал рекомендацию отключить автояркость экрана и использовать темные обои — это актуально, если телефон имеет OLED-дисплей. В этом случае гаджет будет потреблять меньше энергии и оставаться заряженным дольше.

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Кроме того, специалист дал несколько советов, которые позволят смартфону дожить до вечера и не разрядиться. Эксперт рекомендовал отключить передачу данных через 4G/LTE, оставив 3G, отключить автоматическую синхронизацию приложений, отключить от смартфона смарт-часы и фитнес-трекеры. Если девайс быстро разряжается, то наиболее правильным решением проблемы будет отключение вибрации, которая дополнительно нагружает батарею.

Также Владимир Гриценко напомнил, что видеозвонки, съемка видео и 3D-игры заметно разряжают смартфон и создают нагрузку на аккумулятор при зарядке устройства. Отказ от частого использования ресурсоемких приложений поможет сохранить заряд батареи до вечера.

Ранее Владимир Гриценко заявил, что сторонние программы могут замедлить работу смартфона. Также специалист заметил, что нет необходимости в постоянно работающем антивирусе, если все приложения устанавливаются только из официальных магазинов.