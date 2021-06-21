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В Москве объявили предупреждение из-за рекордной за 120 лет жары

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве и Подмосковье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности, из-за высокой температуры, которая наблюдалась примерно 120 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

«Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Оранжевый уровень опасности продлится до вечера 22 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в некоторых регионах страны аномальную жару и непогоду в ближайшие дни. По словам синоптика, с погодными аномалиями сложилась необычная ситуация. Так, в европейской части России ожидается температура воздуха на 8-9 градусов выше нормы, в Северо- Западном, Центральном федеральных округах и на юге России — на 4-6 градусов.

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