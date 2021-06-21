Российский врач рассказал об опасности пива в жару

Пиво и другие спиртные напитки в жару плохо влияют на сердце. Об этом рассказал российский врач, психиатр-нарколог, заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрий Кубарев, передает «Газета.Ru».

По словам специалиста, пиво выводит жидкость и микроэлементы, полезные для организма.

«Получается, вместо того, чтобы насытиться водой, человек обезвоживается», — отметил врач.

Кубарев добавил, что стоит отказаться от употребления алкоголя в жаркое время и сделать выбор в пользу минеральной воды. По его утверждению, не стоит злоупотреблять и сладкими напитками.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в некоторых регионах страны ожидается аномальная жара. Он отметил, что с погодой сложилась необычная ситуация.