Жара в Москве побила исторический рекорд

В Москве побит рекорд жары. Температура поднялась до 32,4 градуса выше нуля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно информации метеостанции, около станции метро «Краснопресненская» в 12:10 температура составляла 32,4 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что очаги температурной аномалии с показателями на 10 градусов и более выше нормы сейчас занимают территории в Европейской и Азиатской частях России. Специалист добавил, что два мощных антициклона определяют такую жаркую погоду в очагах. Также он назвал ясную погоду усугублением ситуации с аномальной жарой.

В свою очередь, бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как спастись от жары в мегаполисе. По его словам, стоит меньше бывать на солнце, а также носить головной убор. Кроме того, он заявил о строгой необходимости соблюдать питьевой режим.