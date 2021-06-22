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Россиянам назвали два мощных очага аномальной жары в стране

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Фото: Pixabay

Очаги температурной аномалии с показателями на 10 градусов и более выше нормы сейчас занимают территории в Европейской и Азиатской частях России. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, территория страны сейчас разделена на две части. «На Европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе», — сказал он.

Вильфанд отметил, что два мощных антициклона определяют такую жаркую погоду в очагах. Также он назвал ясную погоду усугублением ситуации с аномальной жарой.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что антициклоны образовались над территорией России, поэтому эту жару следуют признать «нашей». Аномальная жара продлится в обозначенных регионах до конца недели.

Ранее бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как спастись от жары в мегаполисе. В первую очередь Онищенко порекомендовал меньше бывать на солнце, а также носить головной убор. Кроме того, он заявил о строгой необходимости соблюдать питьевой режим. Онищенко объяснил, что в жару человек много потеет, а потеря жидкости сгущает кровь. Специалист также посоветовал отдавать предпочтение нежирной пище растительного происхождения.

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