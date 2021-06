Жара оказалась бесполезной в сдерживании коронавируса

Передача коронавируса SARS-CoV-2 зависит от сезона, но теплой погоды недостаточно для сдерживания передачи вируса от одного человека к другому. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона, чье исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые продемонстрировали, что температура воздуха и плотность населения являются основными факторами, определяющими скорость распространения вируса в отсутствие мер, ограничивающих мобильность населения, таких как социальная изоляция. Это означает, что нельзя отказываться от локдауна и дистанцирования только из-за начала летнего сезона. В то же время низкая температура в осенние и зимние месяцы способствует увеличению заболеваемости.

Известно, что факторы окружающей среды влияют на инфекционные патогены, такие как вирусы гриппа и другие коронавирусы. Например, высокая температура и низкая влажность воздуха уменьшают передачу взвешенных в воздухе капель через дыхательные пути, предотвращая распространение гриппа. Высокие температуры также инактивируют другие коронавирусы в воздухе и на поверхностях. Однако в отношении SARS-CoV-2 долгое время сохранялась неопределенность.

Несмотря на жаркий климат Индии, Бразилии и Ирана, в этих странах наблюдаются высокие показатели заболеваемости, поскольку плотность населения оказывает более значительное влияние на передачу инфекции, чем погода. При локдауне, когда ограничиваются контакты между людьми, воздействие температуры на передачу вируса оказывалось слабым.