Финансист назвала самые безопасные способы хранить сбережения

Финансист Куликова: Вложения в золото спасут от инфляции и позволят заработать

В России банковские вклады остаются одним из самых простых и доступных вариантов сохранения сбережений. Об этом заявила консультант по вопросам управленческого и финансового учета Марина Куликова. Ее процитировали «Известия».

При этом, если россиянин хочет положить в банк значительную сумму, то лучше разделить ее на несколько частей. Тогда, если возникнет потребность, можно будет снять часть денег, не потеряв проценты по другим вкладам.

Еще один вариант — это покупка облигаций федерального займа, которые обеспечивают доходность до 16 процентов годовых. По словам Куликовой, если ключевая ставка начнет понижаться, то стоимость этих ценных бумаг может вырасти, что обеспечит дополнительную прибыль. Кроме того, можно присмотреться к корпоративным облигациям крупных компаний, которые сулят высокую доходность.

Два других варианта — это либо приобретение золотых слитков (можно также открыть обезличенный металлический счет), либо вложения в недвижимость. В первом случае человек не только защищает сбережения от инфляции, но также получает шанс заработать на подорожании драгоценного металла. Во втором можно обеспечить себе стабильный доход от аренды или прибыль от перепродажи.

Ранее сообщалось, что в России повысили страховое возмещение по долгосрочным безотзывным вкладам с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона.