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14:28, 15 июля 2025Экономика

В России увеличили страховку по длинным вкладам

Госдума увеличила страховое возмещение по долгосрочным вкладам до ₽2,8 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В России увеличили страховое возмещение по долгосрочным безотзывным вкладам. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума РФ.

Страховку по длинным вкладам на срок от трех лет увеличат с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Эта мера коснется счетов, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно пояснительной записке, возмещение по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от других страховок, которые все также составят 1,4 миллиона рублей. После нововведений общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 миллиона рублей.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, данная мера повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и стимулирует привлечение «длинных денег» в экономику.

Как ранее отмечал замминистра финансов Иван Чебесков, в случае с повышением размера страховок речь идет скорее о психологическом факторе, поскольку «более 95 процентов всех вкладчиков попадают под текущую сумму гарантирования».

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в первом квартале 2025 года вклады физлиц в диапазоне от 3 до 10 миллионов рублей росли быстрее, чем подлежащие страхованию — на 5,6 и 1,3 процента соответственно.

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