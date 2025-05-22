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15:42, 22 мая 2025Экономика

В России запланировали расширить использование повышенных страховок по вкладам

ЦБ и Минфин обсуждают расширение использования повышенных страховок по вкладам
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Минфин РФ и Центробанк прорабатывают возможность увеличения страхового возмещения по другим категориям вклада, помимо безотзывных сберегательных сертификатов, законопроект о повышении страховки по которым до 2,8 миллиона рублей в четверг в первом чтении приняла Госдума. Об этом со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова сообщает ТАСС.

Как следует из слов представителя властей, расширение использования такой практики сейчас планируются. «Как раз тоже продумываем вопрос о том, чтобы стимулировать более длительные вклады», — сказал он, выступая перед парламентариями.

При этом Чебесков отметил, что речь идет скорее о психологическом факторе, поскольку «более 95 процентов всех вкладчиков попадают под текущую сумму гарантирования».

Ранее в российском Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что в первом квартале 2025 года вклады физлиц в диапазоне от 3 до 10 миллионов рублей росли быстрее, чем подлежащие страхованию — на 5,6 и 1,3 процента соответственно.

В одобренном 22 мая депутатами документе речь идет о вкладах граждан на срок от трех лет, номинированных в нацвалюте, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованных АСВ. Досрочно снять такой вклад будет невозможно, но до окончания срока действия станет доступна опция переуступки его другому лицу.

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