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11:19, 14 мая 2025Экономика

В Госдуме одобрили увеличение страховки по некоторым банковским вкладам

Комитет Госдумы поддержал увеличение страховки по длительным безотзывным вкладам
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей суммы страхового возмещения по некоторым банковским вкладам в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В одобренном документе речь идет о вкладах граждан на срок от трех лет, номинированных в нацвалюте, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованных АСВ. Досрочно снять такой вклад будет невозможно, но до окончания срока действия станет доступна опция переуступки его другому лицу.

Как ранее уточняли в Минфине, с учетом того, что ныне действующий лимит возмещения в 1,4 миллиона рублей продолжает действовать, а для указанных вкладов оно будет рассчитываться отдельно в двойном размере, общая сумма застрахованных накоплений увеличивается до 4,2 миллиона рублей.

Рассказывая о подготовке соответствующей инициативы, зампред ЦБ РФ Ольга Полякова отмечала, что благодаря снижению отчислений по этому виду вкладов банки смогут предложить клиентам более привлекательные условия.

На рассмотрение депутатов законопроект планируется вынести 20 мая.

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