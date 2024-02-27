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16:20, 27 февраля 2024Экономика

В ЦБ собрались удвоить размер застрахованной суммы для одного вида вкладов

В ЦБ собрались увеличить страховку по долгосрочным вкладам до 2,8 млн рублей

Фото: Tramp57 / Shutterstock / Fotodom

В российском Центробанке собрались удвоить сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам ради повышения их привлекательности. О проработке этого вопроса рассказала «Интерфаксу» зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам», — цитирует ее агентство. Действующие лимиты страхового возмещения по вкладам составляют в России 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах).

Полякова также объяснила, что благодаря снижению отчислений по этому виду вкладов банки смогут предложить клиентам более привлекательные условия.

Ранее сообщалось, что глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев подготовили законопроект об освобождении от налогов банковских вкладов россиян на срок от трех лет.

Инициативу объяснили невысокой долей долгосрочных рублевых вкладов в общем объеме. В последние годы она не превышала шести процентов, а на конец ноября 2023 года опустилась до 2,5 процента. При этом их увеличение дает банкам возможность снижать процентные риски при резких изменениях на рынке. Также доступные «длинные деньги» помогают в том числе реальному сектору планировать бизнес на более длинный горизонт.

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      Дмитрий Воронин
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