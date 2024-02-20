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17:46, 20 февраля 2024Экономика

Долгосрочные вклады россиян собрались освободить от налогов

В РФ подготовили законопроект об освобождении долгосрочных вкладов от налогов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев внесут в нижнюю палату российского парламента законопроект об освобождении от налогов банковских вкладов россиян на срок три года и более. Об этом пишет РБК.

«Возможно, это должны быть безотзывные вклады. Но, кстати, можно было начать не с трех лет, а с двух лет», — высказался Аксаков, объяснив предложение невысокой долей долгосрочных рублевых вкладов в общем объеме. Ранее сообщалось, что за последние пять лет она не превышала шести процентов, а на конец ноября 2023 года опустилась до 2,5 процента.

Необходимость стимулировать увеличение числа таких вкладов для банков связана с потенциальной возможностью снижать процентные риски при резких изменениях на рынке. Также «длинные деньги» помогают в том числе реальному сектору планировать бизнес на более длинный горизонт.

Идею же безотзывных вкладов осенью 2023 года в ЦБ РФ решили отложить. О необходимости перестать «долбиться в стену» по этому вопросу заявил первый заместитель главы регулятора Владимир Чистюхин, указав на отсутствие поддержки общества.

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      Дмитрий Воронин
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