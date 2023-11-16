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14:32, 16 ноября 2023Экономика

В ЦБ предложили перестать «долбиться в стену» по вопросу безотзывных вкладов

В ЦБ отложат идею безотзывных вкладов из-за отсутствия поддержки в обществе

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Банк России предложил отложить реализацию собственной идеи о введении безотзывных вкладов, после открытия которых нельзя частично или полностью забрать деньги досрочно. Необходимость перестать «долбиться в стену» по этому вопросу первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин связал с отсутствием общественного согласия, сообщает РБК.

«Мы сейчас можем еще пять лет пробовать вводить безотзывные вклады. Но мы видим, что, еще раз повторюсь, общегражданского консенсуса не получается», — сказал первый зампред ЦБ. По его словам, сейчас россияне «просто не созрели», но возможно идея станет актуальной позднее.

Как отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, основная проблема создания безотзывных вкладов состоит в вопросе о том, как донести до клиентов, на какой из типов вкладов они размещают свои деньги.

К идее введения безотзывных вкладов в России уже почти 20 лет возвращаются в периоды экономических кризисов. Впервые к ней обратились в 2004 году, когда в стране произошли отзывы лицензий банков и вкладчики стали массово снимать деньги, напоминают «Банки.ру». Затем о таких вкладах заговорили в 2009 году, когда с соответствующим предложением выступил руководитель ЦБ Сергей Игнатьев. В прошлом году регулятор вновь призвал для привлечения длинных денег в экономику начать принимать в российских банках безотзывные вклады.

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      Дмитрий Воронин
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