Средний размер банковского вклада в России вырос на 27 тысяч рублей

Средний размер банковского вклада вырос за 3 месяца на 7 %, до 413 тыс. руб.

Средний размер банковского вклада в России вырос в январе-марте на 7 процентов или 27 тысяч рублей, достигнув 413 тысяч. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), поступившем «Ленте.ру».

Уточняется, что такие данные содержатся в «Мониторинге застрахованных вкладов за I квартал 2025 года». Общий объем подлежащих страхованию вкладов вырос за три месяца на 0,6 процента и превысил 75,9 триллиона рублей, из которых на вклады населения пришлось 57,4 триллиона (рост на 1,3 процента).

При этом отмечается, что быстрее всего в указанные сроки вклады физлиц росли как раз в диапазоне, который за исключением случаев, связанных с высокими остатками на счетах при особых жизненных обстоятельствах, не подлежат страхованию государством. Речь идет о суммах от 3 до 10 миллионов рублей, по которым отмечено увеличение на 5,6 процента по сумме и количеству вкладчиков.

На текущей неделе стало известно, что комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей суммы страхового возмещения по банковским вкладам граждан на срок от трех лет, номинированным в нацвалюте, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованным АСВ.