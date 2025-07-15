Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:09, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Ведущего «Умники и умницы» обвинили в оскорблении жителей крупного российского города

Телеведущего Вяземского обвинили в оскорблении жителей Липецка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Известного по программе «Умницы и умники» телеведущего и профессора МГИМО Юрия Вяземского обвинили в оскорблении жителей крупного российского города. Как сообщает «Ридус», в сети Вяземскому приписали грубые слова о Липецке.

«Если ты дурак, живи в Липецке… Ой, что-то я не то сказал, простите... Мне как-то все равно, что в Липецке об этом подумают. Важно, чтобы меня любили тамбовские», — запись с таким высказыванием Вяземского была опубликована в сети.

Однако сам Вяземский заявил, что не произносил эти слова. «Я такого не говорил никогда. Вы сами понимаете, как сейчас видеозапись можно сделать. У меня нежнейшее отношение к Липецкой области, потому что она некогда была частью Тамбовской губернии. Такую глупость я не мог сказать», — заявил телеведущий.

Тем не менее первый заместитель координатора отделения ЛДПР по Липецкой области Никита Кичапин написал жалобу на имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста, потребовав не только отстранить Вяземского от эфира, но и не показывать повторы его программ, пока он не принесет извинения жителям Липецка.

Ранее Вяземский рассказал, что современные студенты более зависимы от информации, чем предыдущие поколения. Телеведущий также раскритиковал молодежь за беспомощность, возникшую из-за все более важной роли гаджетов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    Российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту

    Пользователи сети начали сжигать Лабубу из-за слухов о демоне

    Найдены гробница и сокровища правителя древнего города майя

    В России высказались о будущем бомб с УМПК

    Российских холостяков предложили отправлять в армию за отсутствие свиданий

    Украинские беспилотники взорвались во дворах двух домов в российском регионе

    В российском городе автомобиль ушел под землю

    Петербургский депутат собрал продуктовую корзину на 1000 рублей. Почему это разозлило россиян?

    Под Москвой произошел конфликт между местными жителями и строителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости