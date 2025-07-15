Ведущего «Умники и умницы» обвинили в оскорблении жителей крупного российского города

Телеведущего Вяземского обвинили в оскорблении жителей Липецка

Известного по программе «Умницы и умники» телеведущего и профессора МГИМО Юрия Вяземского обвинили в оскорблении жителей крупного российского города. Как сообщает «Ридус», в сети Вяземскому приписали грубые слова о Липецке.

«Если ты дурак, живи в Липецке… Ой, что-то я не то сказал, простите... Мне как-то все равно, что в Липецке об этом подумают. Важно, чтобы меня любили тамбовские», — запись с таким высказыванием Вяземского была опубликована в сети.

Однако сам Вяземский заявил, что не произносил эти слова. «Я такого не говорил никогда. Вы сами понимаете, как сейчас видеозапись можно сделать. У меня нежнейшее отношение к Липецкой области, потому что она некогда была частью Тамбовской губернии. Такую глупость я не мог сказать», — заявил телеведущий.

Тем не менее первый заместитель координатора отделения ЛДПР по Липецкой области Никита Кичапин написал жалобу на имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста, потребовав не только отстранить Вяземского от эфира, но и не показывать повторы его программ, пока он не принесет извинения жителям Липецка.

Ранее Вяземский рассказал, что современные студенты более зависимы от информации, чем предыдущие поколения. Телеведущий также раскритиковал молодежь за беспомощность, возникшую из-за все более важной роли гаджетов.