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18:10, 15 июля 2025Россия

Госдума закрепила понятие «студенческая семья»

Госдума приняла закон, закрепляющий понятие студенческой семьи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Государственная Дума приняла закон, который закрепляет понятие «студенческая семья». Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «О молодежной политике в РФ». Проект поясняет, что студенческой семьей являются обучающиеся по образовательным программам лица до 35 лет включительно, которые состоят в браке или имеют детей.

Проект также уточняет, что поддержка студенческих семей будет осуществляться вне зависимости от других мер поддержки молодых россиян. Первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отмечал, что сегодня ценность семьи у молодого поколения является одной из главных.

«Нам важно поддержать желание молодежи создавать семью и совмещать это с получением образования. Уверен, что утвержденные изменения в законодательстве смогут облегчить жизнь студенческих семей», — сказал депутат.

Ранее депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру труда Антону Котякову. Политики предложили начислять пенсионные баллы гражданам за уход и воспитание внуков.

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