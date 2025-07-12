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03:14, 12 июля 2025Россия

В России предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Депутаты Госдумы предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру труда Антону Котякову. Политики предложили начислять пенсионные баллы гражданам за уход и воспитание внуков, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков», — сказано в письме.

Сергей Миронов, в свою очередь, уточнил, что в сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании и даже содержании своих внуков.

Он отметил, что это хороший повод увеличить пенсии многим россиянам. За первым шагом в этом направлении должны последовать более адресные и масштабные меры поддержки бабушек и дедушек.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта, предполагающего выплату надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 70 и и ее увеличение. Речь идет о том, чтобы повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости при достижении 70 лет на 100 процентов, 80 лет — на 200 процентов, а 90 лет — на 300 процентов.

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