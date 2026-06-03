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Силовые структуры
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11:13, 3 июня 2026Силовые структуры

В российском регионе раскрыта судьба одного из основателей экстремистской группировки

В Ульяновске один из создателей группировки «Центр-Камаз» получил 3,5 года колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ульяновске суд приговорил одного из создателей группировки «Центр-Камаз» — ячейка «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории России) к 3,5 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на один год и запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением общественными организациями, сроком на три года.

Как установил суд, запрещенная ячейка образовалась в Ульяновске в ноябре 2020 года. Члены группировки реализовывали идеологические и дисциплинарные функции, поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Они отрицали общепризнанные моральные принципы и главенствующую роль права, продвигали идеи создания так называемой «воровской» власти и совершали в составе организованной группы ряд корыстно-насильственных преступлений.  

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге городской суд приговорил криминального авторитета Имрана Алхазурова, установившего теневое управление над арестантами в колпинском СИЗО № 1 (СИЗО-1), к 10 годам лишения свободы.

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